Cherasco, calano a 12 i positivi al Covid: quattro i ricoverati, due sono in terapia intensiva

Arriva dal primo cittadino Carlo Davico il nuovo aggiornamento sullo stato dell’epidemia a Cherasco. "Per la prima volta da inizio emergenza – ha fatto sapere il sindaco negli scorsi minuti – diminuisce il numero delle persone positive al Covid-19 sul nostro territorio".

Le persone attualmente attualmente positive al tampone nella città delle Paci sono scese a 12, di cui 4 ricoverate in ospedale, due delle quali in terapia intensiva.



Lo scorso 7 aprile lo stesso primo cittadino aveva quantificato in 14 i positivi al Covid-19 e in altre 20 quelle in regime di isolamento precauzionale perché venute a contatto con persone positive o perché arrivate dall'estero.