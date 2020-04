Chiusa di Pesio, al via la consegna delle mascherine porta a porta

L’amministrazione comunale di Chiusa di Pesio, in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, si prepara a distribuire le mascherine a tutti i nuclei familiari.

“Le mascherine, realizzate in cotone al 100 per cento, lavabili e riutilizzabili, sono state realizzate da Tutto Tende, in collaborazione con la Merceria Paradisi: due longeve realtà artigiane di Chiusa di Pesio che rappresentano l’eccellenza da sostenere e salvaguardare, soprattutto in questo momento”, spiega il sindaco Claudio Baudino.

“Nella prima fase dell'emergenza, quando le mascherine non erano obbligatorie per la popolazione e le persone erano tenute a rimanere a casa il più possibile, ci è sembrato doveroso dare la priorità a chi è in prima linea: i commercianti e il personale che opera nelle strutture sanitarie presenti nel nostro Comune. Quindi, insieme all'amministrazione, abbiamo effettuato una distribuzione su richiesta dedicata agli over 70, la fascia di popolazione che, dati alla mano, risulta più vulnerabile. Qualcuno ci ha chiesto perché non l'abbiamo fatta a tappeto e il motivo è molto semplice: abbiamo nonni molto attivi, che si prendono cura dei nipoti, vanno a fare la spesa e sono i pilastri della comunità, e persone più anziane, allettate o accudite amorevolmente dai propri cari. Siccome utilizziamo soldi pubblici ci è sembrato doveroso gestirli in modo oculato e limitarci a consegnare le mascherine solo a chi, effettivamente, ne ha bisogno. Ora ne abbiamo acquistate circa 3 mila, da distribuire ai 1663 nuclei familiari. Consegneremo una mascherina ai nuclei composti da una persona e due mascherine per quelli con due o più componenti, come da evidenze del nostro ufficio anagrafe. L’acquisto è stato possibile grazie alla generosità dei benefattori chiusani, privati e associazioni, che hanno effettuato donazioni sul conto corrente dedicato all’emergenza. Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando e l’intera comunità chiusana: ciascuno, a modo suo, sta facendo la propria parte dimostrando un altissimo di spirito di collaborazione e fratellanza di cui dobbiamo andare fieri”.