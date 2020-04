Compagnie teatrali di Saluzzo donano 500 euro in favore dell’ospedale cittadino impegnato nella lotta al Covid-19

Tra i tanti “atleti” della gara di solidarietà in favore dell’ospedale di Saluzzo, diventato “Covid hospital” e dedicato al trattamento dei pazienti contagiati da Coronavirus, vi sono anche la “Nuova Compagnia Teatro don Bosco” di Saluzzo e “I mach fina lì” di Cervignasco.

Le due realtà, insieme, hanno donato 500 euro in favore dell’ospedale di Saluzzo, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale destinati a garantire al personale sanitario, da settimane in prima linea nella lotta contro il virus, di poter continuare a lavorare in sicurezza.