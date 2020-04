Cuneo, più decessi che guariti per il Covid-19: sul territorio comunale sono 256 i positivi

Hanno raggiunto quota 256 - stando a quanto comunicato nel pomeriggio di oggi (mercoledì 22 aprile) a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale - i casi di persone positive al Covid-19 sul territorio comunale di Cuneo: 34 di esse sono decedute e 19 sono invece guarite. 90 in totale gli isolamenti attivi in questo momento.

Come già successo nelle scorse settimane per altri Istituti Scolastici, in giornata i ragazzi della Consulta Giovanile e i volontari della Protezione Civile Comunale concluderanno la consegna dei libri di testo e degli strumenti informatici agli studenti delle scuole di Via Sobrero e a quelli del Liceo Scientifico “Pellico Peano”.

Con l’avvicinarsi del fine settimana di festa, il COC ricorda che i mercati alimentari inizialmente previsti per sabato 25 aprile in piazza della Costituzione e per venerdì 1° maggio in piazza Seminario, saranno anticipati rispettivamente a venerdì 24 e giovedì 30 aprile. Così come previsto dal Decreto Regionale n. 47, è invece stato invece annullato il mercato del 25 aprile in frazione Cerialdo, mentre quello di Madonna dell’Olmo sarà anticipato al pomeriggio di venerdì 24. Tutti i mercati saranno presidiati dalla Polizia Municipale e dai volontari della Protezione Civile Comunale e dell’Associazione Nazionale Alpini.