Earth Day, l'assessore monregalese Erika Chiecchio celebra la Terra: "Prendiamocene cura e lei sarà ancora più Madre"

Oggi, mercoledì 22 aprile 2020, ricorre l'anniversario numero 50 dell'Earth Day, la giornata internazionale dedicata alla Terra, un pianeta ammorbato dalla pandemia di Coronavirus che sta flagellando ogni singolo continente.

Una ricorrenza celebrata anche sui principali motori di ricerca online (Google ha creato un apposito doodle per ricordare a tutti il significato di questa data) e che non è sfuggita all'occhio sempre attento dell'assessore all'Ambiente del Comune di Mondovì, Erika Chiecchio, insediatasi in Giunta dal 2017 e, da allora, promotrice di numerose iniziative municipali di successo.

Nel post pubblicato sul proprio profilo Facebook (e accompagnato dal disegno che utilizziamo come immagine di copertina del nostro articolo), l'assessore scrive: "Ci vuole molta pazienza per educare all'ambiente, alle buone abitudini, alla civiltà, al rispetto dell'altro e di noi stessi: l'unica via possibile per cambiare le cose. L'educazione non è prerogativa della scuola, ma della famiglia, della società, di un Comune, di un Governo, ma, specialmente, di ciascuno di noi".

Poi, aggiunge: "Sono al mondo da 51 anni. Questa è la mia missione da più di trenta, il mio lavoro da più di venti e il mio impegno in amministrazione comunale da nemmeno tre anni. Lavoro affinché l'Earth Day possa essere festeggiato tutti i giorni, se non si fosse capito. Quando ripartiremo, pensiamo a prenderci cura di Lei. E Lei sarà ancora più Madre. Buon compleanno, Terra!".