Emergenza coronavirus, i ringraziamenti della casa di Riposo Emilio e Anna Wild di Piasco

Il Covid -19, il virus che inesorabilmente sta flagellando l’intero pianeta in questa prima parte di 2020, miete soprattutto vittime tra le persone più fragili specie tra gli anziani ricoverati nelle strutture a loro dedicate.



All’emergenza di limitare l’espansione della pandemia si è aggiunta con urgenza la gestione di queste strutture, dove il coronavirus si diffonde facilmente e dove si hanno il numero più alto di vittime.



Anche alla Casa di Riposo Emilio e Anna Wild di Piasco sono state prese misure per porre in sicurezza la salute sia degli ospiti sia dei dipendenti.



Sotto l’attenta cura del direttore sanitario da subito si è chiusa la struttura alla visita dei famigliari agli ospiti, creando un isolamento che ha giovato alla salute degli anziani, sperando che sia utile anche per il prossimo futuro.



Cogliamo l’occasione per manifestare la nostra gratitudine a tutti i nostri dipendenti per l’impegno esemplare con cui si stanno dedicando con il massimo dello sforzo, un pensiero speciale al direttore sanitario, il Dottor Matteo Quaglia.



Un grazie anche ai parenti degli ospiti che hanno accettato queste misure di restrizione, siamo riusciti a supplire al problema delle visite tramite l’ausilio della tecnologia, utilizzando le videochiamate (il tablet usato per comunicare è stato donato dal parente di un ospite).



In momenti difficili se non drammatici come questi però si possono notare anche i tanti gesti di solidarietà e generosità di cui gli esseri umani sono capaci.



Ci preme ringraziare la ditta S.P.E.M.E. Srl di Piasco per un importante aiuto economico, la pandemia provoca non solo dolori e morti tragiche ma anche difficoltà finanziarie alle strutture sanitarie.



Gli amministratori della S.P.E.M.E. hanno dimostrato una notevole sensibilità verso il territorio in cui operano, l’elargizione economica ottenuta aiuterà in modo consistente la struttura a superare questo periodo.



Ringraziamo l’amministrazione comunale piaschese che ha finanziato l’acquisto di un concentratore di ossigeno, ci preme anche sottolineare l’attenzione che il primo cittadino Roberto Ponte ha per la Casa di Riposo.



Un pensiero di riguardo va alla locale Protezione Civile che non da oggi collabora in modo totalmente gratuito con il nostro istituto.



Nei momenti in cui tutta la nazione era carente di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) abbiamo avuto un sostegno da parte della Protezione Civile che ci ha donato delle mascherine.



Lo stesso Comune ha offerto delle mascherine , confezionate dalla ditta Alberto Mondino di Piasco.



Da Busca il locale Lions Club tramite il signor consigliere Claudio Garelli ci sono pervenute delle mascherine chirurgiche, grazie anche a loro. Altre mascherine (più materiale sanificante) ci sono offerte dall’associazione Aido (Associazione Italia per la Donazione di Organi) comitato provinciale di Cuneo.



Finiamo con un pensiero dolce, ringraziamo la ditta Caffarel di Torino che ha pensato anche ad addolcire la festività pasquale con l’invio di Colombe e Uova.



L’amministrazione della Casa di Riposo di Piasco è vicina con il pensiero a tutti le strutture sanitarie in grave difficoltà.



La speranza è che questo tremendo virus sparisca più in fretta possibile riportando la nostra piccola ma bella realtà a vivere giorni più tranquilli.





Casa di Riposo Emilio e Anna Wild di Piasco