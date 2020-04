Giovedì 23 aprile a Borgo San Dalmazzo torna il mercato di generi alimentari

Da giovedì 23 aprile Borgo San Dalmazzo riapre il mercato settimanale del giovedì ma solo per i generi alimentari. La sospensione durava da ben 5 settimane: una decisione della Giunta legata all'emergenza Coronavirus.

Stanti le criticità legate alla tradizionale collocazione nel centro storico è stato raggiunto un accordo con gli operatori ambulanti che ha portato alla ricollocazione del mercato settimanale alimentare nell'area adicente a Palazzo Bertello. Le 24 bancarelle del compartimento saranno collocate sul parcheggio antistante il Palazzo Bertello, su largo Bertello e sul piazzale ex Varetto.



Tale area è risultata l'unica in grado di garantire in tempi ridottissimi l'approvvigionamento elettrico necessario per i banchi alimentari e, al contempo, la pià idonea in grado di consentire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie imposte dalla normativa in vigore. A disposizione degli avventori saranno operatori di polizia municipale, protezione civile e carabinieri.

Ricordiamo che:

- L’acceso al mercato non è consentito per chi proviene da altro comune;

- L’accesso ai mercati è consentito ad un singolo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi che ne richiedano l’accompagnamento;

- Per tutti coloro che accedono al mercato è fatto obbligo di indossare la mascherina o altro sistema di protezione della bocca e del naso come prescritto dall’Ordinanza Sindacale n.36 del 10/04/2020;

La buona riuscita di questa iniziativa è strettamente collegata alla responsabilità di tutti i cittadini: qualora si dovessero riscontrare difficoltà nel rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie non è escluso che sia disposta una nuova sospensione del mercato.



"E' dunque una buona occasione per dimostrare il senso di responsabilità di tutti... mettiamoci alla prova!", comunicano dalla polizia municipale.