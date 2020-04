Il 25 aprile "virtuale" del comitato "Cuneo Centro": una call su Zoom e una lezione di storia di Gigi Garelli

Il 25 aprile si avvicina e - come abbiamo riportato in un articolo negli scorsi giorni - il Comune di Cuneo ha deciso di festeggiarlo pur ottemperando alle misure di sicurezza anti Covid-19, lanciando l'hashtag #unamattinamisonconnesso e invitando la cittadinanza a utilizzare le nuove tecnologie per celebrare la Festa della Liberazione.

Alla chiamata ha risposto il comitato di quartiere Cuneo Centro, che ha promosso un evento virtuale in occasione del 25 aprile; una conference call sulla piattaforma Zoom, in programma per le 18, in cui sarà coinvolto anche il direttore dell'Istituto della Resistenza di Cuneo Gigi Garelli: racconterà e spiegherà episodi chiave della storia della nostra città e del nostro quartiere, in un giorno in cui è importante mantenere viva la memoria e le lotte di un tempo.