iorestolibero: tutto pronto per il 25 aprile della CGIL di Cuneo

Sarà un 25 aprile memorabile, all’insegna del distanziamento sociale , dell’impossibilità a ritrovarsi in piazza festeggiando tutti insieme la ricorrenza della Liberazione. E’ la nostra Festa d’Aprile, da 75 anni la giornata ufficiale nella quale ogni antifascista e democratico italiano, attraverso le generazioni, si ritrova unito, fianco a fianco, in un ideale e commosso ricordo dei tanti morti della guerra, dell’occupazione nazista, della coraggiosa Resistenza partigiana che restituì al Paese dignità, autodeterminazione e le basi della nostra Carta Costituzionale.

Sarà questo 25 Aprile, ai tempi della pandemia, una festa corale e intima al tempo stesso, lontani dai cortei e dalle sfilate, dalla tradizionale fiaccolata del 24, nella quale Cuneo ricorda ai propri cittadini la storia di quel ventennio e dei protagonisti locali della lotta resistenziale. Sarà un particolare 25 Aprile in cui ognuno di noi si riconoscerà nell’hashtag #iorestolibero e parteciperà, in una grande piazza virtuale, alla memoria del passato e alla sua proiezione nel presente, celebrando l’importanza di libertà, fisica nella metafora della quarantena, politica nell’ottica di una maggiore giustizia sociale ed economica globale.

L’appuntamento è per Venerdì 24 aprile a partire dalle ore 17. Dalla sede della CGIL cuneese Livio Berardo parlerà di fascismo e voglia di riscossa, il titolo dell’incontro, “ L’assalto dei fascisti alle Camere del Lavoro in provincia di Cuneo, gli operai uccisi”, racconta episodi di storia della nostra provincia, fissando l’obiettivo sul mondo del lavoro che ieri, proprio come oggi, rappresenta l'elemento decisivo per la rinascita e il cambiamento.