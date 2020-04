"Lasciateci camminare in montagna": dalla Valle d'Aosta a Cuneo, una petizione sostenuta anche da Uncem

Anche Uncem si associa alla petizione lanciata nei giorni scorsi sulla piattaforma Change.org e che chiede semplicemente questo: "Lasciateci camminare in montagna". È importante, camminare e pedalare.

L'outdoor è l'unica strada vincente per il nuovo 'turismo' montano post covid-19. Guide, sci alpinisti, escursionisti hanno unito le loro voci, ottenendo finora quasi 6.500 firme per la causa. Vogliono tornare a camminare, a respirare, all'aria aperta.

Uncem si associa ma chiede un passo in più a tutti gli appassionati di montagna: "Chi va a camminare, in bici o a fare altri tipi di attività nelle zone montane, non dimentichi che lì c'è un paese, una comunità, un territorio che deve vivere. Ci sono negozi, esercizi commerciali di prossimità, multiprodotto e multifunzionali, che vanno sostenuti.

Dunque l'appello Uncem: impegniamoci, ciascuno dei firmatari e tutti gli amanti della montagna, in occasione di ogni escursione, a non portarci tutto da casa - panino, acqua, prosciutto, formaggio, crostata comprati in un supermercato della città - e invece compriamo i prodotti per la gita (e da riportare a casa) in un Comune montano.

10 euro a testa non sono molti, a ogni escursione. 10 euro, in un negozio del paese delle valli alpine e appenniniche che tocchiamo. Non carità, non una questua. Ma una opportunità per un patto di territorio che fa bene all'economia della montagna e delle comunità.