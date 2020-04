Monteu Roero, salgono a tre i casi di residenti positivi. Il sindaco: "Non vivono in paese"

Salgono a tre i casi di contagio da Coronavirus nel comune di Monteu Roero. L'ultima comunicazione da parte dell’autorità sanitaria risale a ieri. A darne conto il primo cittadino Michele Sandri, che precisa: "L’ultima persona risultata positiva all'infezione è un residente che da un anno e mezzo si trova ospite presso una residenza in un altro comune. Le altre due persone, ospedalizzate presso una struttura sanitaria, sono fortunatamente in via di guarigione".



Il sindaco rimarca quindi come in Monteu non siano al momento domiciliate persone contagiate dal virus e che la situazione in paese resta sotto controllo. Con la raccomandazione di restare a casa e proteggersi il più possibile.