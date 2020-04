Partita di calcio al crepuscolo ai tempi del Coronavirus: multati alcuni giovani di Mondovì

L'astinenza da calcio (giocato o guardato in televisione) e la quarantena a cui tutt'Italia è costretta a causa del Coronavirus devono aver giocato loro un brutto scherzo: non si spiega altrimenti il gesto compiuto da un gruppo di giovani monregalesi che mercoledì scorso si sono dati appuntamento nella cornice verde di Parco Europa, a Mondovì, per una partita di pallone.

I fatti sono emersi soltanto in queste ore e hanno suscitato un certo clamore in città, ma soprattutto fra i residenti di corso Alpi, alcuni dei quali hanno assistito direttamente dai propri balconi all'improvvisata sfida a colpi di gol e assist.

Il fischio finale, tuttavia, è giunto nettamente in anticipo rispetto al previsto: l'intervento combinato dei carabinieri e della polizia municipale ha rimandato anzitempo le squadre negli "spogliatoi", senza vincitore alcuno.

Anzi, si può dire che da questa storia i ragazzi ci abbiano soltanto perso: ciascuno di loro è stato infatti sanzionato per avere violato le norme anti-contagio previste dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.