Rotary Saluzzo dona un letto per la Terapia intensiva dell'ospedale

Il Rotary Club di Saluzzo comunica la donazione al'ospedale di Saluzzo di un letto per la Terapia intensiva dell'ospedale cittadino.

"Il letto - spiega il presidente Luigi Musacchio - è dotato di bilancia per pesare il ricoverato indispensabile per dosare i trattamenti terapeutici e per verificare l’andamento del decorso, come da richiesta del primario il dottor Nicola Launaro presente alla consegna".

Il sodalizio ancora una volta ringrazia e loda tutto il personale sanitario della struttura, “veri angeli custodi del territorio” e auspicando un ritorno rapido alla normalità rivolge un affettuoso saluto a tutti i ricoverati, attendendo di riabbracciarli anche solo virtualmente.