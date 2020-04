Savigliano, il mercato di generi alimentari riapre in piazza del Popolo e piazza Cavour

Come annunciato a Savigliano torna il mercato dei generi alimentari. A partire da venerdì 24 aprile sarà riaperto in piazza piazza del Popolo e piazza Cavour per poter rispettare le norme di sicurezza dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Per questo i banchi del mercato ubicati in piazza Santarosa e in piazza Cesare Battisti sono stati rilocalizzati in piazza Del Popolo, distanziati tra loro, l’area mercatale sarà inoltre interamente recintata e sarà consentito un solo punto di ingresso e di uscita pedonale sul lato est “molo".

L’area mercatale di piazza Cavour sarà recintata e sarà consentito un solo punto di ingresso e di uscita pedonale alla stessa sul lato est, verso piazza Santarosa. Gli ingressi ai mercati saranno controllati dal personale di Polizia Locale insieme al volontari della Protezione Civile i quali provvederanno a conteggiare l’accesso dei clienti.

Numero massimo di clienti, contemporaneamente presenti sulle piazze dei mercati, con due persone per banco, è di 70 persone in piazza Del Popolo e 32 in piazza Cavour.

Appena raggiunto il numero massimo, sarà impedito l’accesso di nuovi clienti fino a che coloro che sono già all’interno del mercato non saranno usciti.

Obbligatoria la mascherina e la distanza di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l'altra. Non potranno accedere ai mercati saviglianesi persone provenienti da altri comuni.