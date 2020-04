Savigliano, prorogati i parcheggi blu gratuiti fino a data da stabilirsi

Parcheggi blu gratuiti fino a data da stabilirsi. Lo annuncia il sindaco Giulio Ambroggio in attesa che da Governa e Regione arrivino maggiori indicazioni sulle normative della cosiddetta "fase 2".

"Invito però i cittadini, soprattutto i residenti nel centro storico, a non scambiare i parcheggi per autorimesse private e quindi a non lasciare la loro auto sempre parcheggiata in quegli spazi. Bisogna fare in modo che chi arriva dalla periferia o dalle frazioni possa trovare parcheggio anche per non penalizzare ulteriormente i negozi già molto provati da questa situazione di emergenza".