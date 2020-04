Un blog per facilitare lo studio dei ragazzi di medie e superiori: l'idea di Erik Lazzari, giovane blogger di Bagnolo Piemonte

Un blog con riassunti e approfondimenti di Lettere e di Storia per facilitare lo studio ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di I e II grado.

E' la "creazione" di Erik Lazzari, giovane blogger di Bagnolo Piemonte, che nel giugno del 2018 ha fondato un suo sito web, www.eriklazzari.it.

"Ho deciso di aprire il mio sito web – racconta Lazzari - con l'obiettivo di agevolare i ragazzi nell'apprendimento delle discipline storico-letterarie che si studiano nella scuola secondaria di I e II grado.



In questo periodo di 'stop' forzato, in cui le lezioni si svolgono a distanza, ritengo ancora più opportuno promuovere il mio sito web, in modo che molti studenti possano avvalersi dei miei articoli per studiare o approfondire determinati argomenti.

Ho altresì iniziato a realizzare delle videolezioni su YouTube; ogni lezione è collegata ad un articolo scritto sul blog".

Il sito è in continuo aggiornamento, pertanto verranno pubblicati nuovi articoli.

"Per accedervi - conclude - è sufficiente recarsi su un qualsiasi motore di ricerca e scrivere Erik Lazzari, oppure attraverso i miei profili social".

Instagram: https://www.instagram.com/erik_lazzari/

Facebook: https://www.facebook.com/lazzari.erik/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS5vHA6gQhjfj2zDCqt19Nw