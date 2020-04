Una pagina Facebook per gestire l’emergenza degli animali rimasti soli in tempo di Covid-19

In questo momento di emergenza da Coronavirus, le famiglie si trovano a dover gestire le uscite degli animali di casa e a volte non sanno come fronteggiare le difficoltà. Molti proprietari, in particolare anziani, sono mancati e i familiari non riescono ad accudire l'animale rimasto solo.



"Progetto Svuota Canili" è una pagina Facebook nata per riunire diverse richieste di adozioni per cani e gatti in particolare, ma anche altri animali nei territori delle province di Cuneo, Asti e dintorni. Si mette a disposizione per gestire l’emergenza animali in tempi di Covid-19.



"Mandateci perciò le vostre richieste urgenti. Siamo una risorsa in più per dare voce a un'emergenza esistente di cui poco si parla. Spesso le adozioni da privati hanno meno visibilità rispetto a quelle nei canili e molti animali, non trovando adozione, finiscono per aumentare il numero di cani nei canili", dice Cristina Dente, amministratrice della pagina Facebook, che manda un appello a tutte le associazioni del territorio che si occupano di adozioni affinché si faccia confluire le richieste di adozioni urgenti anche in questa pagina, in modo da fare una vera e propria vetrina e dare spazio a tutte le richieste.



"Le adozioni si svolgono poi in accordo e sempre sotto il controllo delle varie associazioni sul territorio e la pagina non si vuole sostituire al lavoro dei volontari già operativi, bensì dare una mano nella visibilità".



La pagina non si occupa al momento di adozioni provenienti da altre regioni.

A disposizione, anche un numero per messaggi Whatsapp 349/7142916.