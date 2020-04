Acqua non potabile a San Giacomo di Roburent

Vista la comunicazione dell'Asl Cn1 riguardante l'analisi dei prelievi effettuati presso le fontane pubbliche dell'acquedotto del Consorzio Idrico San Giacomo, dalla quale risulta che i valori relativi ai campioni esaminati non sono conformi alla normativa vigente in materia, il sindaco di Roburent, Giulia Negri, ha emesso un'ordinanza di non potabilità dell'acqua, valida per la frazione di San Giacomo.

Comprese nel provvedimento anche le altre località servite dal medesimo acquedotto in oggetto.

Si consiglia alla popolazione di non utilizzare a fini domestici l'acqua erogata dall'acquedotto del Consorzio Idrico in frazione San Giacomo di Roburent, se non previa bollitura.