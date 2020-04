Lavori alla rotonda del ponte di via Cuneo a Bra: posate nuove condutture del gas e spostate le tubazioni dell’acqua

Hanno preso il via in questi giorni alcuni lavori straordinari sulla rotatoria presente in prossimità del ponte di via Cuneo.

L’intervento vede impegnate contemporaneamente la 2I Rete Gas e la Tecnoedil. La prima società provvederà a posare una nuova tubazione del gas in quanto quella che oggi attraversa il centro della rotatoria presenta alcune perdite.

Contestualmente, la Tecnoedil interverrà sulla vicina tubazione dell’acquedotto per spostare i gruppi a valvola ora collocati all'interno della rotonda, in modo tale da posizionarli al di fuori dell’arteria viaria a traffico elevato.

I lavori si protrarranno almeno fino alla fine della prossima settimana e non dovrebbero comportare l’interruzione della circolazione, a meno che sopraggiungano particolari difficoltà tecniche, rilevabili soltanto in corso d’opera.