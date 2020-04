Intervento dei Vigili del Fuoco di Alba in strada Profonda per un incendio di piccola entità provocato da una macchina operatrice agricola. Il macchinario, probabilmente riscaldato, ha infatti preso fuoco sul suolo della vigna in cui era utilizzato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi della squadra del distaccamento di Alba.

Non si sono registrati feriti e l’incendio non si è disteso nella zona circostante.