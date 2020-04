Intervento da parte della squadra dei vigili del fuoco di Ceva per il distacco di calcinacci da una facciata di un condominio in centro paese.

E' successo poco prima delle 8. Si è distaccato anche un cavo in acciaio. Presenti sul posto carabinieri, polizia Locale e operai del Comune per rimuovere con una piattaforma aerea il cavo in acciaio. Nessun danno a persone.