Fair play finanziario: le misure adottate per la prossima stagione calcistica

Tutti i club calcistici devono fare i conti con il budget finanziario a disposizione, soprattutto le squadre che militano nei massimi campionati europei. I club più importanti negli anni hanno potuto contare sul sostegno economico di banche ed investitori, che spesso hanno concesso dei prestiti eccessivi, causando un danno finanziario ai club stessi, ma anche offrendo loro dei vantaggi sportivi – si pensi, ad esempio, ai campioni che si possono acquistare avendo denaro a disposizione – non indifferenti.

Per rendere i campionati più equi e per impedire ai grandi club di ottenere dei vantaggi economici e sportivi è stato introdotto il cosiddetto fair play finanziario. Le regole del fair play finanziario sono riviste spesso, per restare al passo con le nuove esigenze dei campionati europei, ecco perché per restare aggiornati bisogna informarsi sulle ultime novità sul mondo del calcio . La Uefa sta pensando di apportare delle modifiche per la prossima stagione calcista, novità che riguarderanno tutte le squadre.

Scadenze posticipate

Un tema delicato che si sta trattando in questi giorni è quello delle scadenze dei vari impegni finanziari presi dai vari club. La Uefa sta pensando di posticipare alcune scadenze, per offrire più tempo alle società calcistiche per organizzarsi e per rispettare gli accordi che hanno siglato. Per esempio, ai club potrebbe essere concesso più tempo per mettersi in pari con il pagamento dei salari, in modo da evitare che alcune squadre debbano essere multate per il ritardo.

Un’altra novità potrebbe essere l’annullamento di alcuni obblighi per quelle società calcistiche che entro maggio 2021 non riusciranno a rientrare nei costi sostenuti o a raggiungere l’obiettivo di ricavo che era stato fissato, nonostante i grandi sforzi in termini di business che vengono profusi quotidianamente dalle società. Questa concessione verrebbe in soccorso dei club che hanno attraversato un forte periodo di difficoltà e che si troverebbero nettamente svantaggiati senza un aiuto da parte della Uefa.

Non cambia nulla per il pareggio dei conti

Sebbene non sia ancora arrivata alcuna conferma ufficiale, le notizie diffuse fino ad ora non parlano di novità in tema di pareggio dei conti. Anche nella prossima stagione calcistica tutti i club dovranno dunque raggiungere il break even – ovvero pareggiare i conti – e dovranno altresì continuare a pagare i debiti che hanno contratto a livello internazionale. Lo scopo di queste regole è evitare che le società calcistiche continuino ad indebitarsi fino al punto di non riuscire più a sostenere i debiti e di dover dichiarare fallimento.

Possibili controlli speciali in attesa di approvazione