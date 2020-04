I consigli per trovare il software contabilità migliore

Quali sono le attività ricorrenti che si svolgono in ufficio o in azienda? È questa la domanda che ci si deve porre nel momento in cui ci si accinge a scegliere il software per la contabilità da utilizzare sul lavoro. Lo scopo di un programma di questo tipo è quello di automatizzare le operazioni di carattere amministrativo più ripetitive e impegnative: venendo trasferite in ambito digitale, esse possono essere gestite con maggiore facilità, a cominciare dalla possibilità di beneficiare dell’automazione delle procedure, siano esse ordinarie o straordinarie.

Quali sono i vantaggi offerti da un software per la contabilità

Ma un software contabilità, se selezionato con oculatezza, è in grado anche di diminuire i rischi di errore e, al tempo stesso, incrementare i livelli di produttività e di efficienza. I programmi migliori, oltre a contribuire alla riduzione del materiale cartaceo che viene prodotto, garantiscono una maggiore tempestività dal punto di vista dell’elaborazione delle informazioni che possono essere condivise in tempo reale. Ecco che, quindi, per essere certi di trovare il programma giusto è essenziale focalizzare gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, così da capire quali sono le procedure che devono essere migliorate, per esempio perché al momento sono fonte di inoperatività o causano delle perdite di tempo che si potrebbero evitare.

Quali caratteristiche ricercare in un software

Si tratta, insomma, di cimentarsi in una valutazione che sia il più possibile obiettiva rispetto alle criticità di maggiore urgenza, tali da poter essere risolte attraverso la digitalizzazione dei processi. Così ci si può schiarire le idee avendo l’opportunità di capire quale direzione prendere. Tra i professionisti che devono prendere in esame le caratteristiche di un software ERP ci sono, di sicuro, gli informativi responsabili IT, che dispongono delle competenze tecniche necessarie per verificare i pro e i contro di ogni soluzione. Essi sono chiamati a interfacciarsi e a relazionarsi con i direttori amministrativi che hanno il compito di armonizzare i diversi team.

Il cloud

Rispetto a un software on-premises, un software contabilità cloud-based offre un maggior numero di vantaggi in termini di efficienza e di affidabilità; inoltre, è più conveniente dal punto di vista economico e assicura una maggiore semplicità di gestione. Essa si rivela più facile e, soprattutto, non richiede la manutenzione impegnativa imposta dai tradizionali sistemi informativi, che hanno bisogno del rinnovo delle licenze e obbligano a pagare i vari aggiornamenti che si susseguono nel corso dell’anno. Inoltre, grazie a un ERP basato sul cloud non ci sono spese per l’assistenza e non ci si deve preoccupare dell’acquisto di server.

I software su misura sono sempre migliori?

Nel caso in cui si opti per una tecnologia su misura si può godere dell’opportunità di profilare il software secondo le precise peculiarità che si desiderano, anche in considerazione delle esigenze che devono essere soddisfatte. Tuttavia, c’è anche il rovescio della medaglia da prendere in considerazione: il pericolo di legarsi a un vendor solo, che espone a rischi se, per esempio, la sua attività si blocca.

Il pacchetto base

Un pacchetto base in genere viene messo a disposizione degli utenti a titolo gratuito, a differenza di quel che accade con le versioni premium che, integrando un certo numero di funzioni extra, sono a pagamento. La natura modulare è, tuttavia, uno degli aspetti più interessanti dei pacchetti premium: essi possono essere modificati e composti in base ai vari bisogni. Non sempre una soluzione a pagamento scalabile è la migliore, comunque: occorre capire se si ha realmente la necessità di spendere di più per le funzioni supplementari o se non convenga accontentarsi di un pacchetto base.