Messina su Ubi Banca: "Buona azienza, ma con il Covid rischia di più in un mare in tempesta"

Resta al centro dell'attenzione, nel mondo bancario e finanziario nazionale, il matrimonio possibile tra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca.

A tornare sull'argomento è il ceo di Intesa, Carlo Messina, che in un'intervista rilasciata all'Eco di Bergamo (uno dei territori chiave per Ubi, insieme al Cuneese) ha analizzato la situazione attuale e ha ribadito come "Ubi è una buona azienda, ben gestita.

Ma nelle fasi in cui c'è uno tsunami come oggi, una banca di medie dimensioni rischia di non avere la scala per una navigazione sicura in un mare in tempesta. Un passaggio - ha aggiunto Messina - che porta inevitabilmente a un'ulteriore concentrazione tra banche, e anche tra aziende. Bisogna scegliere con chi navigare".



Da qui, dunque, la necessità di unire le forze.

"Mettere insieme due realtà che hanno un'affinità indiscutibile crea un campione europeo con tutto vantaggio peri territori. La combinazione può consentire di portare forti benefici al territorio", ha ribadito Messina.

Che ha garantito anche la massima autonomia per le varie presenze sul territorio, una delle caratteristiche chiave di Ubi Banca.

"In ogni direzione regionale noi diamo al direttore regionale la facoltà di erogare 50 milioni di euro di fidi, immagini che forza potrebbe scaturire dalla messa a fattor comune delle due realtà, soprattutto con la chiara indicazione che nessun fido sarà ridotto nella combinazione delle due aziende.

Avremmo una incomparabile capacità di erogare nuovi finanziamenti. E poi da parte di Intesa Sanpaolo c'è il programma di nuove assunzioni, lasciando alla banca di Bergamo un capo di provenienza Ubi, perché la mia intenzione è valorizzare le ottime risorse che vi operano".