"Attacco violento e gratuito del sindaco": l'opposizione di Mondovì esprime solidarietà al consigliere Giampiero Caramello

"Vogliamo esprimere la nostra solidarietà al collega consigliere comunale Giampiero Caramello, che è stato vittima, in occasione dell'ultimo Consiglio comunale, di un violento e del tutto gratuito attacco personale da parte del sindaco, Paolo Adriano. Lo facciamo senza entrare nel merito della questione, ma sul metodo: ci sono tempi, modi e luoghi ben più opportuni per sollevare certe considerazioni che riguardano una singola persona e che nulla, nel'occasione, avevano a che vedere con gli argomenti in discussione in Consiglio comunale".

Queste sono le parole che tre esponenti della minoranza consiliare di Mondovì, Luciano D'Agostino, Laura Barello e Guido Tealdi, hanno utilizzato per prendere fermamente le distanze dal "J'accuse" che il primo cittadino del capoluogo monregalese ha effettuato nell'ultima sessione del Consiglio comunale nei confronti del loro "collega" Caramello, il quale, secondo il sindaco, avrebbe accettato il ruolo all'interno dell'amministrazione pur ricoprendo un'altra carica che l'avrebbe fatto risultare incompatibile (clicca qui per approfondire la notizia).

"È stato un vero colpo basso che un primo cittadino, nel proprio ruolo istituzionale e super partes, non dovrebbe permettersi mai - hanno commentato D'Agostino, Barello e Tealdi -. Una grave caduta di stile: il sindaco dovrebbe essere il sindaco di tutti, anche di chi non l'ha votato o di chi esercita il ruolo di opposizione in Consiglio comunale. Eppure gli attacchi personali, violenti e ingiustificati a cui l'avvocato Adriano ci ha abituato, dimostrano che per lui non è così. Per usare una metafora calcistica, si tratta di 'falli di reazione' da parte di chi non è capace di controllare il proprio temperamento, e tanto più gravi perché fatti da un primo cittadino in risposta a chi si permette di criticare le scelte dell'amministrazione. Critiche che in democrazia, per fortuna, è normale e lecito fare".