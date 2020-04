Bra, alla residenza per anziani ‘Mario Francone’ e all’Aghav arrivano utili mascherine. Mittenti Rolando Cardonell e Armando Verrua

La solidarietà aumenta di pari passo con l’emergenza Coronavirus e coinvolge tutti quei settori che possono dare un contributo a chi ha bisogno. Perché mai come nel periodo che stiamo vivendo abbiamo sentito ripetere che, davanti ad un nemico invisibile che non fa selezione su chi colpire, non esiste muro costruito dall’uomo che esso non sia in grado di superare.

L’ultimo gesto di generosità arriva da Armando Verrua, presidente della sezione Avis di Bra, che ha donato una fornitura di mascherine, mai così necessarie, al centro diurno dell’A.g.ha.v. (Associazione genitori handicap volontari), che opera sotto la Zizzola e ha pubblicamente ringraziato sui social.

Prima ancora, l’esperto sarto e stilista Rolando Cardonell Bermudez, si era messo a realizzare in casa le mascherine di protezione, assurgendo anche a tutorial su Facebook. “ Mi fa piacere - ha spiegato il fashion designer sudamericano - poter essere di aiuto alla città che mi ha accolto, realizzando come volontariato queste mascherine lavabili in cotone. Grazie mille Rosanna Gianuzzi Matteo Fissore Davide Fissore Lamberto Beppe E Anna Mercerie Franca per il vostro supporto #iorestoacasa #workfromhome #Bra”.