Carla Tosco, titolare della Farmacia Bottasso di Cuneo: "Si è rafforzato il nostro ruolo di consulenti, tante persone si sono rivolte a noi per chiarire dubbi e avere rassicurazioni" (VIDEO)

Tra le realtà che fanno parte della cosiddetta prima linea nella gestione dell'emergenza coronavirus ci sono senza dubbio le farmacie.

Esercizi sempre aperti e massima attenzione alle misure di protezione, con servizio di consegna a domicilio dei farmaci per andare incontro alle esigenze della clientela.

Non solo, l'emergenza ha ancora di più rinforzato l'importanza del ruolo sociale del farmacista come punto di riferimento per l'intera collettività.

Ne abbiamo parlato, in collegamento Skype, con la dottoressa Carla Tosco, titolare della Farmacia Bottasso di Cuneo, che aveva avviato il servizio di consegna a domicilio già in tempi non sospetti (con il brand dedicato Bottasso XPRESS).