Una donazione di 1.000 euro alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus da parte del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione della Salsiccia di Bra e dei macellai braidesi per dimostrare gratitudine per tutta l’attività svolta dalla Fondazione negli anni e per l’apertura del reparto Covid.

“Un nuovo ospedale oggi, prezioso per fronteggiare l’emergenza, che sarà prezioso, domani, per tutto il territorio", il commento del presidente del Consorzio, Tommaso Testa.