Cuneo: il quartiere "Cuneo Centro" prosegue con l'iniziativa dell'anticipo d'acquisto (VIDEO)

Il comitato di quartiere "Cuneo Centro" propone un'iniziativa di solidarietà per i piccoli esercenti e artigiani del quartiere. Non si tratta di fare una donazione, ma di anticipare una somma ,piccola o grande, per l’acquisto di un bene o di un servizio, che verrà usufruito entro il 31 dicembre 2020, ciò sarà un modo per sostenere il riavvio delle attività fino al ritorno alla normalità.

"Crediamo infatti che, vista la difficoltà del momento, sia fondamentale fare tutto ciò che è in nostro potere per proporre strumenti che permettono di sostenere la nostra comunità e farla sentire unita - sottolineano dal comitato - . Puntare sul rafforzamento e consolidamento dei rapporti di fiducia tra clienti e professionisti, in un momento critico come questo, può fare da volano per un ritorno alla normale attività".

In questo modo, chiunque voglia dimostrare solidarietà ad un bar, una pizzeria, un parrucchiere, un negozio di qualunque tipo può anticipare una cifra a propria discrezione, facendo un pagamento on-line (bonifico o Satispay) all'esercizio scelto, in modo che sia tracciato. Il titolare dell'esercizio provvederà a rilasciare una fattura d'acconto al cliente (che dovrà fornire il proprio codice fiscale). Inoltrerà in seguito, per via telematica, il documento all'Agenzia delle Entrate. Entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere fatta la fattura di saldo. Ci siamo informati presso l'Agenzia delle Entrate che ci ha indicato questa procedura, data l’impossibilità attuale di rilasciare uno scontrino elettronico. Chiediamo comunque ai negozianti interessati di rivolgersi al proprio commercialista per avere la conferma del processo di attivazione.