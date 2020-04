Fossano: le mascherine acquistate con le donazioni di imprese e cittadini o di militanti leghisti?

Sta facendo discutere in queste ore il post comparso sulla pagina Fb di Lega - Salvini Premier con gli auguri per il suo 50° compleanno al sindaco Dario Tallone.

Nel post, infatti, si legge: "Bravo il sindaco di Fossano che regala mascherine comprate dai militanti leghisti".

Come dichiarato dallo stesso sindaco Tallone ieri, giovedì, le mascherine in questione sono state acquistate grazie alle donazioni di aziende e cittadini versate sul conto corrente del comune di Fossano, messo a disposizione per l'emergenza Covid-19 e, come ribadito dall'amministrazione in più occasioni, la partecipazione alla raccolta fondi è stata accolta dalla maggioranza delle imprese del territorio e da molti privati cittadini.

In queste ore in molti stanno dunque rispondendo sulla pagina della Lega per precisare che le donazioni sono state effettuate tanto da militanti quanto da cittadini di altri colori politici prendendo le distanze da questa affermazione: "Io abito a Fossano, ho partecipato alle donazioni e non sono leghista" si legge. E ancora: "Le mascherine sono state acquistate con le donazioni di tanti privati e aziende che hanno a cuore la città e i suoi abitanti, persone di diverso pensiero politico".