"Non è il momento di abbassare la guardia": nel fine settimana a Cuneo aumentano i controlli della polizia municipale

Si è conclusa da poco la riunione del Centro Operativo Comunale di Cuneo.

E’ necessario continuare a seguire scrupolosamente le misure messe in atto in queste settimane per evitare il diffondersi del contagio, l’emergenza coronavirus in città infatti continua ad essere di massima allerta. Non è il momento di abbassare la guardia. Evitiamo quindi di uscire di casa il più possibile, se non per andare al lavoro o per motivi di assoluta urgenza o di salute. E’ importante mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone, anche quando si fa la spesa - uno solo per nucleo famigliare – o ci si reca negli uffici.

Volontari della Protezione Civile Comunale e dell’Associazione Nazionale Alpini, insieme ad agenti della Polizia Municipale, saranno impegnati nei mercati alimentari della mattinata di venerdì 24 aprile in piazza della Costituzione e in piazza Seminario e nel pomeriggio a Madonna dell’Olmo e quello di giovedì 30 aprile in piazza Seminario.

In vista del fine settimana di festa verranno anche aumentate le pattuglie della Polizia Municipale assegnate ai servizi di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni.

Si segnala inoltre che in questi giorni sono ripartiti i cantieri per la realizzazione degli attraversamenti rialzati a Madonna dell’Olmo, mentre domani riprenderanno i lavori di bitumatura in Corso Marconi.

Numeri utili e informazioni di servizio

E’ sempre attivo il numero telefonico 0171-444.700 riservato alle richieste per i Buoni Spesa (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui. Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.

Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.