Peveragno e il Covid-19, Paolo Renaudi: "Si iniziano a vedere gli effetti positivi dei nostri sacrifici. Presto al lavoro per far ripartire l'economia"

Tira un virtuale sospiro di sollievo - pur sottolineando come l'allerta debba essere ancora alta "almeno per una decina di giorni" - il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi: in un post apparso sulla pagina Facebook del Comune nella serata di ieri (mercoledì 22 aprile), infatti, ha sottolineato come "si inizino a vedere gli effetti positivi dei nostri sacrifici", facendo ovviamente riferimento alle restrizioni per la lotta al Coronavirus.

"Posti in ospedale che si liberano, cittadini peveragnesi che finiscono il periodo di isolamento, contagi sempre e solo limitati al settore sanità ma per fortuna senza gravi conseguenze per la salute dei contagiati", assicura il sindaco, che annuncia anche come tramite una telefonata don Luca Giaccaria - risultato positivo al tampone Covid-19 nelle scorse settimane - abbia ricevuto esito negativo all'ultimo controllo e le dimissioni dall'ospedale. "Ci andrà del tempo per recuperare le forze, e lo dobbiamo lasciare tranquillo per un po', ma il peggio è passato. Una bella notizia per tutta la comunità, con un alto significato simbolico".