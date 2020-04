Residenza l'Annunziata di Sommariva Perno: "Qui nessun contagio da Covid-19, ecco cosa abbiamo fatto"

C'è una realtà del Roero lontana dalle problematiche che hanno coinvolto molte Rsa della provincia di Cuneo. Si tratta della residenza l'Annunziata di Sommariva Perno, struttura con oltre ottanta ospiti e circa 50 dipendenti tra personale oss, infermiere, educatrice, fisioterapista, addetti alle pulizie. La struttura è gestita dalla responsabile Eliana Boravicchio e dal direttore sanitario dottor Roberto Campini.



Era lo scorso 23 febbraio quando la direttrice Boravicchio prese la decisione di chiudere al pubblico la residenza sita in località Maunera. Una decisione netta senza pensarci troppo su, con la percezione che era la cosa giusta da fare in quel momento.



"Penso sempre che prevenire sia meglio che curare - ci ha raccontato la direttrice Boravicchio - ho deciso di chiudere l'accesso ai parenti degli ospiti in modo che non rischiassero di venire contagiati dall'esterno. Ho amici nella regione Veneto che mi avevano avvertito della situazione disastrosa ed avendo la responsabilità della residenza da quasi vent'anni (era il 2 dicembre del 2002 quando abbiamo aperto) ho pensato che fosse meglio non tenere le porte aperte a tutti. Ed oggi posso dire di aver agito bene e tutelato i miei ospiti dell'infezione che sta mietendo numerose vittime in tutto il pianeta. Sicuramente non è stato facile per molti parenti ed anche per i nostri stessi ospiti che sono costantemente aggiornati sulla criticità di questo periodo. Sono state numerose le chiamate come anche le critiche nelle prime settimane, fino al momento della prima comunicazione del Presidente del Consiglio Conte agli italiani. Per noi essendo privati è stato senz'altro stato più facile, pur sapendo di poter contare sul serio e motivato personale che abbiamo. Nessuno infatti si è tirato indietro ed ha continuato ad essere presente e lavorare sodo. Purtroppo la maggior parte delle persone non si è resa conto che la situazione era seria. Ma chi conosce bene questo lavoro, sapeva invece bene che non si trattava di un'influenza normale ed era necessario tutelarsi da subito".



Il vostro personale e gli ospiti ha avuto accesso ai tamponi?



"Abbiamo più volte richiesto i tamponi (anche a nostre spese) in quanto siamo del parere che 'prevenire sia meglio che curare', ma purtroppo ci sono stati negati. Stress e paura sono aumentati, di conseguenza è aumentato anche in tutti i noi il senso di responsabilità. Tant'è che siamo noi a dover pensare a come fare sentire i nostri ospiti e come farli stare al sicuro, cercando di non esporli al rischio del contagio. Il nostro personale si è dimostrato prudente e collaborativo, comprendendo sin da subito la gravità della situazione, rendendosi anche disponibile nel fare più ore e accudire, intrattenere e rasserenare tutti gli 85 ospiti presenti in struttura. Una sola ospite che aveva manifestato sintomi di febbre è stata isolata, ma l'esito del tampone è stato negativo. La signora purtroppo è mancata per problemi legati a sue patologie pregresse"



Avete paura di essere contagiati?



"Speriamo di non avere casi. Per il momento siamo un'isola felice, ma ci potrebbe essere un operatore asintomatico, come facciamo a saperlo se non fanno i tamponi al personale? Ogni struttura ha bisogno di certezze. Ritengo che ad oggi i tamponi siano fatti troppo tardi ed anche la distribuzione di tutto il materiale Dpi a strutture come la nostra. Anche se ad oggi non è presente nessun caso di Covid19 all’interno della residenza, grazie all’assistenza infermieristica garantita 24 ore su 24 con due infermiere al mattino, un’infermiera al pomeriggio e un’infermiera di notte, fin da subito sono state rilevate le temperature e la saturazione giornalmente agli ospiti e prima dell’inizio di ogni turno al personale, così come richiesto dai protocolli. Abbiamo inoltre predisposto delle camere isolate alle quali si accede solo dall'esterno, in modo che sia gli operatori sia gli ospiti possano evitare di incrociarsi entrando e uscendo da una stanza all'altra, e sistemato in camere singole le persone più fragili, con pluripatologie o con problemi oncologici. Nel rispetto delle distanze di sicurezza abbiamo riorganizzato lo svolgimento delle attività e la distribuzione dei tavoli nelle sale ristorante, e prima della somministrazione di ogni pasto ai nostri ospiti viene distribuito il disinfettante sul palmo delle mani. Infine tutti i nostri locali vengono giornalmente sanificati."



Che cosa chiedete?



"Innanzitutto che ci siano risposte serie da parte della Regione Piemonte e dalle Asl. E soprattutto che si possano fare tamponi, test sierologici e che ci vengano fornite mascherine. Abbiamo fatto richiesta di Dpi per gli 85 ospiti della nostra residenza il data 6 aprile all'unità di Crisi della Regione Piemonte. L'11 aprile c'è stato risposto che non c'era al momento disponibilità del materiale richiesto. Dove sono quindi le mascherine? Perché noi il materiale non lo abbiamo ricevuto. Al momento procediamo con quanto avevamo in struttura."



Come vengono gestite ai tempi del Coronavurus le giornate con gli ospiti?



"Da sempre l’educatrice Michela Carena, che arriva tutti i giorni da Caramagna Piemonte, è presente in struttura a tempo pieno, mantenendo gli ospiti impegnati durante tutto l’arco della giornata. Ultimamente lo è anche nel fine settimana per alleggerire la solitudine che si manifesta senza poter incontrare i parenti. A questo proposito vengono organizzati laboratori creativi, cruciverba, tombola, si leggono libri e guardano film e si partecipa in diretta streaming alla Santa Messa che don Gianni celebra nella Parrocchia a porte chiuse. Ogni sera si recita il Santo Rosario nella cappella interna. Proprio in questi ultimi giorni, a inizio marzo, abbiamo dipinto un lenzuolo con la scritta “Tutto andrà bene”, che abbiamo appeso ben visibile fuori dalla nostra residenza. Abbiamo anche il fisioterapista Peter Selerman di Cavallermaggiore. Con le sue 6 ore al giorno, manteniamo attivi gli ospiti anche sotto il profilo motorio con gruppi di ginnastica del risveglio e il tai-chi, e con un po' di sole riprenderanno anche le nostre camminate nel parco della struttura. Per mantenere viva la relazione con i parenti degli ospiti abbiamo attivato fin da subito le videochiamate con l’utilizzo di cuffie per aiutarli a sentire meglio. Questo innovativo sistema di comunicazione attraverso il cellulare si rivela un'ottima alternativa che aiuta i nostri ospiti e anche i loro parenti. Ci commuovono le varie espressioni di stupore e di felicità sul viso dei nostri ospiti nel vedere attraverso il cellulare i propri figli o nipoti" .