Sommariva del Bosco, dal Municipio l’e-commerce che promuove il commercio locale

“Come promesso, non lasceremo solo nessuno e con i fatti stiamo dimostrando la nostra voglia di vedere di nuovo Sommariva del Bosco occupare un ruolo commerciale fondamentale nel Roero”.



Questo è il pensiero del vicesindaco Marco Pedussia. “Dopo il progetto re-start botteghe e re-start factory, arriva un nuovo progetto per il commercio e le aziende sommarivesi. Il Comune ha infatti nuovamente investito dei fondi per cercare di rivitalizzare le attività del nostro paese”.



Il progetto è stato sottoposto all’assessore al Commercio Cinzia Agnese Spagnolo e all’assessore alle Attività Produttive Micaela Fazion, dalla società Leonardo Web, che già cura il sito ufficiale del Comune. Il progetto è stato accolto molto favorevolmente da tutta l’Amministrazione comunale.



In sostanza si tratta di uno spazio all’interno del sito del Comune nel quale è stata creata la vetrina delle attività del paese, all’interno della quale sarà possibile anche fare acquisti comodamente da casa.



“Sono davvero molto contenta di come si sta sviluppando il progetto al quale ho subito creduto e ho cercato di coinvolgere il più possibile tutti i commercianti e non”, commenta l'assessore Spagnolo. “Inizialmente doveva essere visto come un e-commerce di prossimità legato all’emergenza Covid-19, ma guardando oltre, con questo sistema si possono fare vendite on-line anche dopo l’emergenza. Sono orgogliosa nel vedere che la lista delle attività cresce ogni giorno e del fatto che tutti sono entusiasti del risultato. Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno aiutata a raccogliere i dati delle botteghe e auguro ai loro titolari che sia l’inizio di un nuovo commercio, diverso dal tradizionale, ma comunque proficuo”.



Anche l’assessore Micaela Fazion è ottimista: “Tutto quello che si sta facendo per i negozi, lo si metterà a disposizione anche delle aziende, in modo che gli abitanti e non solo, sappiano realmente cosa Sommariva ha da offrire”.



Il Comune di Sommariva del Bosco è stato il primo ad aderire all’iniziativa di Leonardo Web e da domani la vetrina sarà già attiva sul sito.