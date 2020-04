Un grazie di cuore alla Casa di Riposo "Casa Famiglia" di Cuneo

Buongiorno,

siamo i figli di una ospite gravemente non autosufficiente della Casa di Riposo "Casa Famiglia" di Cuneo.

Viviamo questi giorni con grande ansia e preoccupazione per noi e le nostre famiglie, ma la nostra angoscia è resa più grande dalla situazione di nostra madre, isolata nella casa di riposo, lontana dal nostro affetto e dalle nostre cure, che non vediamo ormai dai primi giorni di marzo.

In questi tempi di sconforto e di dolore, moltiplicati anche dalle continue tragiche notizie riportate dai media riguardanti la situazione delle RSA, abbiamo potuto avere grande aiuto dalla Direzione e da tutto il personale della Casa di Riposo che, con continui aggiornamenti e informazioni ci ha resi partecipi delle misure, dei provvedimenti e dei comportamenti messi in atto, fin da primi giorni, per la protezione dei nostri cari.

Abbiamo potuto avere contatti continui attraverso le videochiamate che ci hanno permesso di vedere la nostra mamma e le telefonate con gli operatori che ci hanno sempre fatti sentire rassicurati mostrandoci la professionalità, l'abnegazione e il forte calore umano con i quali continuano a prendersi cura e sostenere i nostri cari.