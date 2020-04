50 anni per il sindaco di Fossano Dario Tallone che risponde agli auguri di compleanno di Matteo Salvini

“Seguiamo l'impegno di Matteo che ogni giorno si preoccupa della nostra gente. Sono orgoglioso di appartenere alla Lega e di avere un leader attento premuroso e sempre con i piedi per terra come Matteo Salvini. Insieme ai Parlamentari del territorio Bergesio e Gastaldi la nostra voce in parlamento è sempre presente.”

Così il sindaco di Fossano Dario Tallone in risposta all’amico e leader della Lega Matteo Salvini che si è complimentato con il primo cittadino fossanese nel giorno del suo cinquantesimo compleanno.