Coronavirus, il Mercato della Terra di Bra mette in rete il cibo di qualità

Con la sospensione dei mercati ed i vincoli normativi sempre più stringenti, i produttori Slow Food hanno dovuto annullare il classico appuntamento con il Mercato della Terra in programma a Bra la terza domenica del mese. Ma le vendite proseguono, grazie alla possibilità di effettuare consegne a casa.



Se non avete costantemente le mani in pasta a produrre pizze, focacce, brioche e crepes, significa probabilmente che non avete voglia, passione o tempo per dedicarvi alla cucina. La soluzione, in molti casi, è proprio il delivery.



Il servizio si rivolge ai consumatori che potranno così contattare direttamente i produttori di uova, ortaggi, salumi, formaggi, frutta, verdura, miele e tante altre delizie e primizie per completare una filiera a km zero.



Dalle rispettive pagine Facebook, oppure tramite il passaparola, il messaggio è lanciato: “ Portiamo in città i prodotti più buoni, sani e puliti a filiera corta”.

Informazioni sui servizi offerti a domicilio telefonando al numero 3387389306 (Gianni Milanesio, Fiduciario Condotta Slow Food Bra), dalle ore 10 alle ore 17.