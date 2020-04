Buongiorno Paolo Radosta, sono stato contento di leggere questa "lettera" perché, come mi insegnava mio padre, conferma che oggi in Italia "tutti" hanno il diritto di dire legittimamente quello che pensano e mi ricorda quello che Vittorio Foà disse a Giorgio Pisanò che incontrandolo alla Camera gli proponeva di dimenticare il passato: "..abbiamo vinto noi e sei diventato senatore; se aveste vinto voi io sarei morto in prigione...".

Non intendo polemizzare e il mio intervento si concluderà qui. Ha perfettamente ragione quando dice che la storia "sia essenziale per comprendere il presente e costruire un futuro consapevole", noi dell'A.N.P.I. lo diciamo da sempre, ma non condivido, non me ne voglia, che la storia sia "un tempo verbale al passato" fine a se stesso perchè contraddirei quanto appena affermato circa il suo valore, la storia è il lievito fondamentale per orientare e costruire il futuro.

Caro Radosta, la Resistenza non è un mito creato ad arte, il sangue versato, i torturati, gli uccisi, i deportati... sono una realtà che, come ho appena ricordato, dà oggi il diritto a "tutti" di esprimere le proprie idee, si combatté 75 anni fa' ma, forse non si è accorto, la si deve combattere tutti i giorni anche oggi per ricordare diritti e doveri che sono e devono essere al di là di qualsiasi credo politico e fede religiosa e sono sanciti, guarda caso, dalla nostra Costituzione e non sto a ricordarle come saremmo oggi se la guerra al nazi-fascismo non ci fosse stata perché lei la storia la conosce benissimo.

L'A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) ha 75 anni ma, mi creda, non è vecchia perché i suoi ideali sono ancora oggi e sempre attuali e continua a passare il testimone a tutti coloro che credono nella democrazia.

Ha ragione a definire "terribile" la guerra di Liberazione ma, lei che la storia la conosce, non ha bisogno che le ricordi che non fu certo voluta da chi si rifiutò di unirsi ai camerati tedeschi, già purtroppo conosciuti sul Don e non solo, ne' a colui e coloro che pensando che "così moriranno le mezze calzette e sopravviverà una razza più forte"avevano mandato i nostri Alpini sul Don e non solo, li avevano mandati con gli scarponi di cartone e i fucili '91... anche se ben equipaggiati di ramponi e piccozze... non occorre che le ricordi gli abbandonati nella tragica ritirata di Russia (i 100.000 che non tornarono), la strage di Cefalonia (6.500 ammazzati dagli amici camerati tedeschi) e tutte le altre avvenute, anche dopo la liberazione di Roma a guerra praticamente persa, come a Sant'Anna di Stazzema, solo per citarne una, contro "pericolosissime" donne, vecchi e bambini anche appena nati...

Questi fatti, di cui molti, tenuti nascosti nell'armadio della vergogna, sono scritti nei libri di storia "faziosi e di parte" che lei non condivide e ha tutto il diritto di farlo e di dirlo ad alta voce perché la Costituzione glielo permette.

Bello il richiamo a Goffredo Mameli, bellissima figura risorgimentale che scrisse quello che divenne il nostro inno nazionale, bella anche la canzone del Piave che ricordo che da bambino si cantava nelle scuole elementari con noi in piedi... cose del secolo scorso che ancora quelli della mia età ricordano e nessuno dovrà mai permettersi di rinnegare.

L'ANPI, di cui parla, nacque dopo la guerra per radunare "tutti" i partigiani che, come lei sa, erano di idee politiche anche molto diverse, di fedi religiose e di ceti sociali molto diversi ma che dopo l'otto settembre furono uniti da ideali comuni che portarono prima alla Liberazione e poi ad una Costituzione condivisa e che oggi noi difendiamo come scrigno di ideali fondamentali ed incorruttibili di una nazione civile.

Non condivido, non me ne voglia, che per ritrovare compattezza e senso nazionale occorra sempre aver da "combattere" contro qualcuno, avere nuovamente "tanti nemici e tanto onore".

Credo che si debbano perseguire fini comuni individuandoli negli ideali che la Costituzione ci suggerisce ed impone anche se, lo capisco, a qualcuno possono essere scomodi e poco convenienti ed occorra partecipare attivamente e costruttivamente a quell'Europa unita, nata come garante di una pace e di una prosperità maturata dopo le sofferenze di due guerre, dove oggi qualcuno già innalza muri, crea e gestisce paure finalizzandole ai propri scopi.

Meno che meno credo che "nemici" siano coloro che non la pensano come noi! A proposito di "Bella ciaò" lei mi ricorda, e gliene sono grato, che questa canzone nacque prima della Resistenza, ed oggi si è espansa chissà come e perché in tutto il mondo non certo per ricordare solo il nostro specifico movimento partigiano ma come inno a tutte le libertà e a tutti coloro che lottano, sotto e contro "qualsiasi" forma di dittatura, ma mi creda, è anche un magnifico inno alla gioia e alla solidarietà che, capisco, non tutti condividano considerando i propri legittimi personali interessi.

E' vero che a far "gonfiare il petto di amor patrio" contribuiscono i canti ma sarebbe un po' poco mi creda, ma lei certamente lo sa, occorrono ideali, idee e determinazione che non si ottengono da confronti solo e sempre finalizzati a contrapposizioni spesso pretestuose e a scopi elettorali ma vanno ricercati nei valori sociali che si vogliono e devono realizzare.

La ringrazio molto di quanto ha scritto perché sono certo che solo nel confronto delle idee, badi bene non ho detto nella "contrapposizione delle idee", possiamo trovare vie e convergenze che ci possono unire.

Lei sabato canterà "il Piave", io "Bella Ciaò" ma sappia che il sogno di vedere il nostro popolo unito io ce l'ho da quando bambino ricordo che mio padre, che era stato partigiano ed era il primo sindaco eletto dopo la guerra e la sua giunta, cercavano nel dialogo politico con quelli che oggi si chiamano "avversari" (ma allora erano stimate "persone di idee diverse"), di far rinascere la mia Città dalle macerie e dai tantissimi lutti che la guerra ci aveva portato, e insieme ci riuscirono.

Se troverà il tempo, sabato prossimo, sulla pagina Facebook del Comune di Saluzzo sarà visibile in diretta, a partire dalle 10.30, la cerimonia del 25 Aprile e lì sentirà meglio quello che penso.

Un cordiale saluto.

Giorgio Rossi - Presidente Sezione A.N.P.I. di Saluzzo