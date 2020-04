Covid, Alba conta la sesta vittima. Sale a 16 persone il conto dei guariti

Residenti attualmente positivi a quota 46 (erano uno in meno tre giorni fa, il 21 aprile), mentre si registra purtroppo il sesto residente deceduto. A quota 16

i guariti, che rispetto all’ultimo aggiornamento fanno registrare un cauto ma promettente +3.



Sono i numeri dell’emergenza Covid nel territorio albese, secondo il periodico aggiornamento diramato dal Comune.



“Negli ultimi giorni altri tre nostri concittadini sono guariti - dice il sindaco Carlo Bo –. Sono vicino a chi sta combattendo contro la malattia, a cui auguro una pronta e veloce guarigione. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia della sesta vittima albese da parte di tutta l’Amministrazione comunale e faccio ancora una volta appello ai cittadini a non abbassare l’attenzione e a continuare a rispettare le limitazioni vigenti”.



La diffusione del contagio si può evitare con i giusti comportamenti di ciascuno, si ricorda dal Municipio, da dove si rammenta di:

Non recarsi in ambulatori e punti di erogazione dei servizi sanitari, salvo urgenze, ma di telefonare preventivamente al proprio medico;

Riferire con completezza le informazioni su contatti e soggiorni potenzialmente a rischio.



Le persone anziane o affette da patologie croniche sono caldamente invitate a non uscire dalla propria abitazione, se non per urgenze, e in tali circostanze a evitare luoghi affollati e contatti stretti con altre persone.



Si ribadisce, nuovamente, l’importanza delle misure di prevenzione igienico sanitaria: