Don Gianluca Zurra si prepara a lasciare le parrocchie di Castagnito e Magliano Alfieri

Don Gianluca Zurra, parroco dell'unità pastorale che racchiude le due parrocchie di Castagnito (S. Giuseppe e San Giovanni Battista) e le due di Magliano Alfieri (Sant'Andrea e Sant'Antonio), è stato nominato assistente nazionale per il settore giovani dell’Azione Cattolica Italiana dal Consiglio Permente della CEI per il prossimo triennio 2020 – 2023. Un ruolo decisamente importante che muterà il percorso pastorale e di vita del prete dando una sferzata innovativa ed entusiasmante. A partire da giugno si trasferirà a Roma presso il Centro Nazionale dell'Azione Cattolica.

43 anni e originario di Cuneo, Don Zurra era anche responsabile in diocesi della formazione permanente del clero e degli operatori pastorali, oltre che membro del Collegio dei consultori, del Consiglio presbiterale e di quello pastorale, docente e vicepreside presso lo Studio teologico interdiocesano e vicedirettore dell’Istituto superiore di scienze religiose a Fossano.

Don Gianluca, quale sarà nel concreto il suo ruolo?

"Il mio ruolo sarà incentrato sull'accompagnamento spirituale dei giovani dell'Azione Cattolica nella stesura delle guide formative che vengono diffuse nelle varie Parrocchie e Diocesi in tutta Italia. Ogni anno l'Azione Cattolica Italiana tramite la casa editrice Ave propone agli aderenti un cammino di formazione personale e comunitario: elabora percorsi di riflessione, formazione e preghiera con uno specifico tema per ogni socio e per i gruppi. Tema che verrà declinato nelle varie attività, preghiere e riflessioni. Come assistente avrò a che fare con la Presidenza nazionale e con i Consiglieri nazionali del settore Giovani. A questo proposito mi auguro prima di tutto una grande ricchezza di fiducia, capacità e creatività dai giovani che incontrerò in tutta Italia e dall'Azione Cattolica stessa che crede in una Chiesa accanto alla gente che si edifica insieme ai laici, anziché in modo clericale. Inoltre confido in un grande esercizio di fraternità e di edificazione della Chiesa insieme, non vista dall'alto, ma che accompagni i laici in un grande lavoro insieme da parte del prete e dell'assistente".

Essendo Parroco di Castagnito e di Magliano Alfieri come gestirà i due ruoli. Ci sarà una sovrapposizione?

"A giugno andrò via e dovrò lasciare le quattro parrocchie. Sono dispiaciuto, ma al tempo stesso contento e lo sono anche i miei parrocchiani. Lascerò una comunità molto bella che ha imparato dopo sette anni a camminare insieme come un'unica zona pastorale, e che adesso ha la capacità di continuare bene e in modo nuovo con le proprie gambe. Lo si è ben visto in questo periodo di difficoltà dove abbiamo lavorato a distanza dando alle famiglie degli strumenti per poter pregare e vivere le celebrazioni della Pasqua in famiglia continuando ad essere protagonisti della loro fede e maturandola attraverso modalità innovative. In particolare, durante il Triduo Pasquale le famiglie hanno celebrato in casa questo momento così importante attraverso schemi di preghiera e gesti tratti dalla liturgia della Pasqua (la lavanda dei piedi, l'Ultima Cena spezzando il pane, la preghiera di Salmi e Canti) che sono stati adattati affinché potessero essere vissuti sotto lo stesso tetto, in famiglia e con i figli. Questo metodo ha fatto crescere molto la comunità. Se siamo riusciti a fare questo con la comunità è perché ci siamo preparati con la fede per sette anni, e proprio questo momento di crisi ci ha permesso di essere creativi".

Come hanno risposto all'annuncio i fedeli?