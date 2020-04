Il videomessaggio del sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio in occasione del 25 aprile

Il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio celebra in anticipo il 25 aprile, Festa della Liberazione, con un videomessaggio ai suoi cittadini in questo momento di emergenza sanitaria in cui non è stato possibile organizzare le tradizionali iniziative commemorative.



"E' comunque giusto ricordare e festeggiare perché è la Festa della Liberazione" afferma il primo cittadino raccontando nel dettaglio come furono vissuti a Savigliano quei giorni che seguirono l'annuncio della Liberazione.

"Noi abbiamo il dovere di ricordare e orgogliosamente dobbiamo festeggiare il 25 aprile - conclude il sindaco - soprattutto adesso che viene messo in discussione. Molti dicono che il 25 aprile sia una festa divisiva, è giusto che ci sia una riconciliazione nazionale, ma deve avvenire sulla condanna ferma e inequivocabile del fascismo".