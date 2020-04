La Fondazione Nuto Revelli celebra la Festa della Liberazione con un calendario di iniziative online

"Questo 25 aprile la piazza deve essere virtuale. Sarà un 25 aprile ancora più significativo, perché avrà il profumo della ricostruzione e della rinascita, della vicinanza d’animo e di valori, di un passaggio di testimone ai giovani che avranno l’importante ruolo di farsi custodi della memoria, passata e futura, delle vite di uomini e donne che hanno trasformato la loro paura in coraggio per farci dono di libertà e diritti" così commentano dalla Fondazione Nuto Revelli la Festa della Liberazione che organizza una giornata di iniziative per celebrare l'evento "da casa".

Il calendario degli appuntamenti e le informazioni su come partecipare:

ore 12 - Pranzo partigiano da casa Dopo il saluto di Marco Revelli si proseguirà con la presentazione dell’e-book Resistenze. Quelli di Paraloup, a cura di Beatrice Verri e Lucio Monaco (2020) e disponibile online da Edizioni Gruppo Abele. Le video interviste sono disponibili sul canale Youtube della Fondazione Nuto Revelli. Alcune istruzioni pratiche per entrare nella RESI-STANZA Meet della Fondazione Nuto Revelli: - accedete a questo link direttamente dalla vostra mail: https://meet.google.com/phs-xdpf-gjb. Altrimenti, per partecipare telefonicamente, componete +39 02 8732 3562 e digitare il PIN: 797 841 935#; - cliccate sul pulsante PARTECIPA e attendete qualche minuto; - provate a collegarvi un quarto d'ora prima NB. per chi deciderà di accedere da cellulare, è necessario aver prima scaricato l’app MEET. "Se nei prossimi giorni vorrete provare se il link funziona, scriveteci"

ore 14.30 - streaming #iorestolibero #25aprile2020 Ci uniamo all’appello della Campagna nazionale 25 aprile 2020 Io Resto Libero promosso da una serie di personalità di spicco del panorama pubblico italiano. Sarà possibile collegarsi allo streaming e seguirlo sulla pagina Facebook 25 Aprile 2020 - Io Resto Libero o collegandosi al sito www.25aprile2020.it su cui si trova il testo dell'appello e l’elenco degli altri portali su cui verrà trasmessa la diretta. Seguito alle ore 15 dal flash mob #bellaciaoinognicasa promosso dall'ANPI.

ore 18 e ore 23 - Tradiradio Doppio appuntamento su Tradiradio, la web radio di Rete Italiana di Cultura Popolare: alle ore 18 sarà trasmesso il podcast “Per Nuto” e alle ore 23 Antonio Damasco in “Le parole che curano” leggerà alcuni passi dai libri di Nuto Revelli.

ore 18 - Italia Libera - Storia di una formazione partigiana Su Rai 3 nell’ambito del programma La Grande Storia - Anniversari, sarà trasmesso il documentario di Peter Freeman e Chiara Colombini, che racconta la storia della banda partigiana “Italia Libera”. Inoltre, saranno disponibili contributi d’archivio sul canale Youtube e sulla pagina Facebook della Fondazione e da sabato il nostro nuovo sito. Sul sito del Polo del 900 è stata organizzata una lunga maratona web con numerosi contenuti, alla quale stiamo partecipando.