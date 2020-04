Legge sui piccoli comuni, sono 5522 gli enti beneficiari del fondo nazionale: 160 milioni di euro già accantonati

Secondo lo schema del decreto, i piccoli Comuni possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dall'articolo 3 della medesima legge, con la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, qualora rientrino in una delle dodici tipologie elencate:

- i Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; quelli caratterizzati da marcata arretratezza economica;

- quelli nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento del 1981;

- i Comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo;

- quelli caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, i Comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani e quelli la cui popolazione residente presenta una densità non superiore a 80 abitanti per chilometro quadrato;

Ancora, sono considerati piccoli e da comprendere tra i destinatari della legge, i comuni appartenenti alle Unioni di Comuni montani, quelli con territorio nel perimetro di un parco o area protetta e i Comuni nati da fusione.