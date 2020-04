Oasi Giovani di Savigliano avvia il progetto "Un'Oasi vicino a te, sempre" per sostenere minori e famiglie in difficoltà

“Un'Oasi vicino a te, sempre”, questo è il titolo del progetto di Oasi Giovani che è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Insieme andrà tutto bene” e che potrà così contare su un contributo di 11.600 euro da utilizzare per organizzare, coordinare e implementare attività sul territorio saviglianese, a favore di minori e di famiglie in situazioni di difficoltà.

che rischiano di accumulare un grave ritardo nell’apprendimento e non riescono in

autonomia a mantenere il passo con il programma scolastico svolto a distanza. Le attività vengono svolte in accordo con i dirigenti scolastici e i docenti di riferimento, con cui hanno assidui contatti. – sottolinea la coordinatrice educativa Anna Ponzio – “Inoltre saranno disponibili a breve Giga illimitati, ricariche e alcuni Tablet da fornire alle famiglie, che per carenza di strumenti tecnologici, non possono garantire la frequenza dei figli alla didattica online. In questo periodo critico, poi, i nostri educatori mantengono un contatto con le famiglie seguite da Caritas e Consorzio Monviso Solidale, nostri partner di progetto, per avere aggiornamenti sulla loro situazione, identificare aree di bisogno e mettere in campo interventi mirati da parte dei volontari Caritas e degli operatori del Consorzio Monviso Solidale”.