Parte il progetto #iorestoinarteSaluzzo con l'Istituto Garuzzo per le Arti Visive

Start/Saluzzo slitta all’autunno ma le anime che compongono il ricco caleidoscopio che è questa grande manifestazione artistica non si fermano, l’Arte non si ferma. Per i mesi di maggio e giugno l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive lancia una suggestione e una nuova iniziativa che entra nell’offerta di Start.

In un momento di isolamento fisico, dovuto al difficile periodo storico che stiamo vivendo a causa della pandemia globale, l’Istituto Garuzzo e la Città di Saluzzo lanciano un progetto culturale rivolto ai più giovani.#iorestoinarteSaluzzo è il progetto artistico che si rivolge a tutti i bambini e ragazzi che frequentano le scuole materne, elementari e medie inferiori, nonché agli studenti degli Istituti Superiori di Saluzzo.L’idea è quella di lasciare libero sfogo alla fantasia, divertendosi, attraverso la creazione di un “elaborato artistico” di qualunque forma: dal disegno alla scultura, dalla fotografia al video, dalla pittura all’illustrazione … sino alla musica.

L’intento è di proporre una occasione di riflessione, attraverso l’arte, su come è cambiata la quotidianità di ognuno di noi in queste settimane di isolamento.Le foto dei singoli elaborati saranno condivise sui canali social degli enti promotori e successivamente raccolti in un diario digitale: una galleria virtuale dedicata all’intero progetto.

Promotori dell’iniziativa: Istituto Garuzzo per le Arti Visive e Città di SaluzzoDestinatari dell’iniziativa al posto Target: tutti i bambini e i ragazzi delle scuole materne, elementari e medie inferiori, gli studenti degli Istituti superiori di Saluzzo, Fondazione Scuola APM e Associazioni CulturaliIstruzioni per l’usoDai libero sfogo alla tua creatività! Partecipa al progetto #iorestoinarteSaluzzo inviando una fotografia/scansione/video della tua opera (scultura, disegno, pittura, illustrazione, fotografia, video, collage, pezzo musicale, etc…) all’indirizzo press@igav-art.org - Possono essere inviate foto degli elaborati o video (massimo di 1 minuto e 30’’) - Gli elaborati potranno essere spediti sino al termine del mese di giugno 2020 - Nell’oggetto riporta il titolo del progetto #iorestoinarteSaluzzo e oltre alla fotografia indicaci il titolo della tua opera, il tuo nome con l’iniziale del cognome, l’età e la scuola che frequenti.