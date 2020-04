Roburent: revocata ordinanza, acqua di nuovo potabile in frazione San Giacomo

È durata meno di 24 ore a San Giacomo, frazione appartenente al Comune di Roburent, l'emergenza connessa alla non potabilità dell'acqua, derivata dalla non conformità ai parametri indicatori di un campione prelevato dall'Asl Cn1 presso le fonti del Consorzio Idrico San Giacomo.

Nella serata di ieri, giovedì 23 aprile, è infatti stata revocata l'ordinanza emanata in mattinata dal sindaco, Giulia Negri, che consigliava ai residenti della zona di non utilizzare l'acqua per scopi potabili, previa bollitura.

Ora, tutto è tornato alla normalità e gli abitanti di San Giacomo di Roburent e, più in generale, tutti gli utenti dell'acquedotto possono usare senza paura l'acqua di casa.