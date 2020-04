Atto vandalico in corso Monviso a Cuneo: è il secondo in un mese

Altro atto vandalico in Corso Monviso a Cuneo. Nella notte qualcuno ha spaccato, probabilmente a calci, il vetro di un condominio.

Ad accorgersene sono stati questa mattina alcuni residenti che, scoraggiati, hanno ripulito dai vetri caduti che potevano anche costituire un pericolo per i passanti.

È la seconda volta, in un mese, che vetrine e vetri di negozi e condomini vengono presi di mira in questa parte di Cuneo, vicino alla stazione ferroviaria.

Il 20 marzo a farne le spese era stata l’Agenzia funebre Costantino. Un uomo palesemente ubriaco, senza alcun motivo apparente, aveva gettato una grossa pietra contro la vetrina, rompendola.

Era pomeriggio, per questo l’allarme era immediatamente scattato e dopo pochi minuti le Volanti della Polizia di Stato avevano rintracciato e portato in questura un uomo che, tra l’altro, essendo di Torino non poteva trovarsi a Cuneo, visto che da alcuni giorni erano in vigore le disposizioni anti contagio da Coronavirus.