Presi la banda dei "nonni rapinatori": avevano assaltato anche il postamat di Garessio (VIDEO)

Presa la banda dei nonni-rapinatori, che nell'autunno scorso avevano assaltato 5 bancomat di Poste o banche e rubato 9 vetture: i reati sono stati tutti commessi tra le province di Torino e Cuneo.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo, alle prime luci dell'alba, hanno eseguito misure cautelare nei confronti di tre pregiudicati, di cui due ultrasessantenni.

I tre adottavano la tecnica della “marmotta” , facevano cioè esplodere lo sportello tramite un ordigno artigianale, grazie anche alla consulenza esterna di un dipendente di un’armeria, che forniva loro informazioni tecniche.

Fondamentale i consigli di quest'ultimo, il quale forniva sostanza esplodente da miscelare a quella già in possesso dei malfattori per garantire la massima potenza deflagrante con piccole quantità di materiale. Le “marmotte” così confezionate venivano anche testate preliminarmente su vetri blindati di istituti di credito dismessi al fine di valutarne potenzialità ed efficacia dirompente.

La banda impiegava jammer (disturbatori di frequenze), bande chiodate a quattro punte, maschere, guanti e attrezzi da scasso e autovetture rubate con targhe contraffatte.

Le indagini sono state condotte tra marzo e novembre 2019. Due dei destinatari del provvedimento giudiziario sono stati raggiunti in carcere, dove si trovavano dal 14 novembre scorso poiché già arrestati in flagranza per un assalto al Postamat di Garessio, nel Cuneese. Il terzo, in libertà, è stato colpito da un provvedimento di obbligo di dimora.