Serata di osservazioni astronomiche a cura dell'Associazione Astrofili Bisalta

Foto di Brandon Siu - via Unsplash

L'Associazione Astrofili Bisalta organizza, venerdì 24 aprile alle ore 21, una nuova serata di osservazioni astronomiche in diretta streaming.



In questa occasione, si parlerà degli oggetti più deboli del cielo: le nebulose, zone di gas dove si può verificare la formazione di nuove stelle; le nebulose planetarie, resti di una stella giunta alla fine delle propria vita; infine, le galassie, grandi insiemi di stelle, gas e polveri.



Ad una prima parte teorica, con l'aiuto di un software planetario, seguirà l'osservazione vera e propria, grazie ai telescopi degli Astrofili al lavoro dai balconi di casa.



Si parlerà anche di satelliti e inquinamento luminoso, un tema molto attuale!

Prenotazione obbligatoria (massimo 150 posti) all'indirizzo: info@astrofilibisalta.it



L'evento sarà annullato in caso di maltempo.

