Dalla Puglia 2000 mascherine per gli ospedali di Savigliano, Saluzzo e Fossano

Importanti donazioni all’ospedale di Savigliano nei giorni scorsi: la Huverpharma di Garessio, nella persona dell’amministratore delegato Cosimo Faggiano, ha donato 180 litri di liquido igienizzante per le mani, 50 tute di livello 3 “agenti biologici” e 1500 guanti in nitrile.

Il sindaco di Benevagienna Claudio Ambrogio, per conto dell’“Unione del Fossanese”, ha donato 4000 mascherine chirurgiche lavabili e certificate.

Dalla ditta pugliese “New and Best” di Barletta nella persona di Michele Doronzo sono arrivate 2000 mascherine FFP2, oltre a 500 mascherine non certificate per la popolazione di Savigliano.

“La New and Best - dice Baldassarre Doronzo, primario della Cardiologia di Savigliano, fratello del titolare - è presente da alcuni anni quale sponsor di passate edizioni della “pedalata del Cuore“ e della pedalata Savigliano-Strasburgo.

La ditta, in occasione di questa pandemia, ha modificato una linea produttiva aziendale, realizzando circa 150.000 mascherine che ha donato alla popolazione pugliese e recentemente anche a Savigliano”.